Pepe Gültekin’i kurtarmaya koştu – Fotomaç – 21 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Gültekin’i kurtarmaya koştu

    Pepe Gültekin’i kurtarmaya koştu

    'de? çıkan olaylarda 'ın teknik ekibinde yer alan de yaralandı.

    'de? çıkan olaylarda 'ın teknik ekibinde yer alan de yaralandı. Gültekin'in aldığı darbelerden sonra yüzünde yaralar oluştu. Kırmızı gördüğü için soyunma odasında olan 'nin koşup Gültekin'i kurtarmak istediği görüntülendi.
    1. 21.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pepe Gültekin’i kurtarmaya koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN