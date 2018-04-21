O çakmak aslında 2 ay önce atılmıştı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    O çakmak aslında 2 ay önce atılmıştı

    O çakmak aslında 2 ay önce atılmıştı

    Siyah-Beyazlılar'ın eski idarecilerinden , olaylı derbi üzerinden F.Bahçe 'a yüklendi.

    Siyah-Beyazlılar'ın eski idarecilerinden , olaylı derbi üzerinden F.Bahçe 'a yüklendi. Dalgakıran, "Ortada karmaşık bir durum yok. F.Bahçe'nin hükmen mağlup olması lazım. Aykut Kocaman beyefendi gibi gözüküyor ama sürekli hadiseyi geriyor. Hangi antrenör başarısızlıkla karşılaşırsa başka unsurların üzerine atıyor. O çakmak 1-2 ay evvelden yola çıktı. O çakmağı taşıyanlar var. O kişiden çıkmıyor. Bu işin temeline inmeleri lazım. Neticede futbolu bu kadar savaş haline getirip sürekli düşmanlar yaratmak, yöneticiler ve teknik direktörlerin ortaya çıkardığı durum. Bu olayları başka şeylere bağlamanın manası yok" diye konuştu.
    1. 21.4.2018
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