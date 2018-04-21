Metin Keçeli'den futbol terörü açıklaması – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'den futbol terörü açıklaması

    Metin Keçeli'den futbol terörü açıklaması

    'ın eski yöneticilerinden , olaylı derbiyi yorumladı.

    'ın eski yöneticilerinden , olaylı derbiyi yorumladı. Keçeli, "Bunların hepsi futbol dışı olaylardır. Kesinlikle affedilir veya bir kulübe mal edilir değildir. Türk futbolunun çevresini sarmış bir terör örgütü var. Bu işler bu şekilde olmaz. Bir sefer taş atarlar, hepsini alırsın bir daha cesaret edemezler. Bir yerde hata var. Bu olay yüzünden kalkıp da 'Bu kulüp taraftarı böyledir' demenin manası yok. Menfaat şebekesi kulüpleri sarmış durumda. Korner atılacak, maçta da öndesin ikinci yarının 10 dakikası geçmiş, bu hareketi yapmanın bir nedeni ne olabilir? Hiç kimse 'F.Bahçe böyledir' demesin. 'da maça çıkmadan önce şehir birbirine girdi. Allah'tan stada girmemiştik" dedi.
    1. 21.4.2018
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