Mete Kalkavan'dan açıklama geldi! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'dan açıklama geldi!

    <a href="/index/mete-kalkavan?id=f13cbfa9-21ac-4ef9-8231-f24c5c525b8a" class="" rel="tag">Mete Kalkavan</a>'dan açıklama geldi!

    Dev derbiyi tatil eden hakem kararını savundu.

    Dev derbiyi tatil eden hakem kararını savundu. Kalkavan'ın raporuna, "'in tünelden içeri girdiğini gördüm. Beşiktaşlı futbolcular başına gelen bir cisimle düştüğünü söylediler. Ben de tünele gittim. O ana kadar maçı tatil etme gibi bir düşüncem yoktu. 'i yerde yatarken gördüm. Maçın iptaline ise Güneş'in hastaneye götürüldüğünü ve maça çıkamayacağını anladığımda karar verdim" yazdığı öğrenildi.
    1. 21.4.2018
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