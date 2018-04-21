İşte Şenol Güneş'i yaralayan taraftarın ifadesi! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    İşte 'i yaralayan taraftarın ifadesi!

    İşte Şenol Güneş'i yaralayan taraftarın ifadesi!

    ’i başından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.D ifadesinde, “Yaralamak istemedim. Gaza geldim, cebimdeki çakmağı çıkartıp attım” dedi

    'deki derbi maçında çıkan olaylarda siyahbeyazlı takımın teknik direktörü 'i başından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.D'nin ilk ifadesinde, "Kalabalığa kapıldım, gaza geldim" dediği öğrenildi. Kamera görüntülerinden sonra gözaltına alınan ve ticaretle uğraştığını söyleyen S.D, emniyetteki ilk ifadesinde, "Yedek kulübesindekilerle bazı taraftarlar arasında sözlü tartışma başladı. Ortam bir anda karıştı. Ben de cebimdeki çakmağı çıkartıp attım. Kesinlikle yaralamak istemedim, istemeden oldu" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde sorgusu yapılan S.D'nin, poliste 'tehdit' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.
    1. 21.4.2018
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