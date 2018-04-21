Heynckes: "Bunlar taraftar değil"
Alman çalıştırıcı, Kadıköy’de yaşanan olaylar için, “Bunlar taraftar değil, karışıklık çıkarmak isteyenler. Güneş’e çok geçmiş olsun” dedi
YAŞANANLAR ÜZÜCÜ
Şenol Güneş'in iyi bir teknik direktör olduğunu belirten Heynckes, "Mario Gomez'in de dediği gibi Şenol Güneş mükemmel biri ve çok iyi bir çalıştırıcı. Saha kenarında davranışlarını çok beğeniyorum. Sahada yaşanan olaylar çok üzücü. Bu tür şeylerin Türkiye'de de Almanya'da da yeri yok. Bunları yapanlar taraftar değil, karışıklık çıkarmak isteyenlerdir. Bu taşkınlıkları yapanların bir an önce bulunmasını temenni ediyorum" dedi.
İNSAN OLSANIZ YETER
F.bahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından Siyah-Beyazlı futbolcu Pepe'nin eşi Ana Sofia Moreira da tepkisini gösterdi. Ana Sofia Moreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu olayları kınamak için Beşiktaşlı olmanıza gerek yok. İnsan olmanız yeter" diyerek tepkisini ortaya koydu. Öte yandan bu karşılaşmada kırmızı kart gören Pepe'nin maçın tatil edilmesine rağmen ceza almasının kesin olduğu öğrenildi.
- 21.4.2018
-
PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Heynckes: "Bunlar taraftar değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.