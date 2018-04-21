Heynckes: "Bunlar taraftar değil" – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Heynckes: "Bunlar taraftar değil"

    Heynckes: "Bunlar taraftar değil"

    Alman çalıştırıcı, ’de yaşanan olaylar için, “Bunlar taraftar değil, karışıklık çıkarmak isteyenler. Güneş’e çok geçmiş olsun” dedi

    'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan cephesinde Jupp Heynckes de önceki gün 'de yaşanan olaylara tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün Bundesliga'da çıkacağı Hannover 96 maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Heynckes, 'nin sahasında yaşanan olaylar için, "Olayları gördük. Özellikle İstanbul'a, 'e selam göndermek istiyorum. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

    YAŞANANLAR ÜZÜCÜ
    Şenol Güneş'in iyi bir teknik direktör olduğunu belirten Heynckes, "Mario Gomez'in de dediği gibi Şenol Güneş mükemmel biri ve çok iyi bir çalıştırıcı. Saha kenarında davranışlarını çok beğeniyorum. Sahada yaşanan olaylar çok üzücü. Bu tür şeylerin 'de de 'da da yeri yok. Bunları yapanlar taraftar değil, karışıklık çıkarmak isteyenlerdir. Bu taşkınlıkları yapanların bir an önce bulunmasını temenni ediyorum" dedi.

    İNSAN OLSANIZ YETER
    F.bahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından Siyah-Beyazlı futbolcu 'nin eşi da tepkisini gösterdi. Ana Sofia Moreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu olayları kınamak için Beşiktaşlı olmanıza gerek yok. İnsan olmanız yeter" diyerek tepkisini ortaya koydu. Öte yandan bu karşılaşmada kırmızı kart gören Pepe'nin maçın tatil edilmesine rağmen ceza almasının kesin olduğu öğrenildi.
    1. 21.4.2018
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