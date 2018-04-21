Gözaltılar var – Fotomaç – 21 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Gözaltılar var

    Gözaltılar var

    57 ayrı eylem tespit etti.

    57 ayrı eylem tespit etti. 36'sının sahaya yabancı madde olduğunu belirledi. Şüphelilerden 9'unun yakalanıp gözaltına alındığı, tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmaları yönünde çalışmalara devam edildiği kaydedildi. 17'si , 15'i taraftarı olmak üzere 32 seyirciye ceza kesildi.
    1. 21.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözaltılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN