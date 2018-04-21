Binali Yıldırım: "Şiddetle kınıyorum" – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    : "Şiddetle kınıyorum"

    Binali Yıldırım: "Şiddetle kınıyorum"

    ’e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Ha anarşi ha orada yaşanan şiddet, fark yok. Sorumlular mutlaka karşılığını görecektir”

    , Küçükesat Bağcılar Camii'nde cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Olaylar nedeniyle tatil edilen - Beşiktaş maçı ile ilgili yorum yapan Yıldırım, Beşiktaş Teknik Direktörü 'e geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi: "Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu dostluğa, futbola uyan bir şey değildir. Güneş'e geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

    PROVOKASYONLAR VAR
    Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: "Ha anarşi ha orada yaşanan şiddet fark yok. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Başlangıçta takımların yöneticileri olmak üzere taraftarları futbolun keyfine, zevkine varmaya davet ediyorum. Şiddetle, kavgayla futbol olmaz ve takımlarımız bunu asla hak etmiyor. Böyle olaylar yüzünden kötü unvan sahibi olmaları ülkemize, Türk futboluna zarar veriyor. gerekli araştırma ve soruşturmaları yapıyor. Sorumlular mutlaka karşılığını görecek."
    1. 21.4.2018
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