Binali Yıldırım: "Şiddetle kınıyorum"
“Şenol Güneş’e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Ha anarşi ha orada yaşanan şiddet, fark yok. Sorumlular mutlaka karşılığını görecektir”
PROVOKASYONLAR VAR
Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: "Ha anarşi ha orada yaşanan şiddet fark yok. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Başlangıçta takımların yöneticileri olmak üzere taraftarları futbolun keyfine, zevkine varmaya davet ediyorum. Şiddetle, kavgayla futbol olmaz ve takımlarımız bunu asla hak etmiyor. Böyle olaylar yüzünden kötü unvan sahibi olmaları ülkemize, Türk futboluna zarar veriyor. TFF gerekli araştırma ve soruşturmaları yapıyor. Sorumlular mutlaka karşılığını görecek."
- 21.4.2018
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Binali Yıldırım: "Şiddetle kınıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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