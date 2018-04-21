Beşiktaş'ta mali kongre tarihi belli oldu – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'ta tarihi belli oldu

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/mali-kongre?id=0dfb70e8-7445-4d47-890f-cb536cf571b1" class="" rel="tag">mali kongre</a> tarihi belli oldu

    Kulübünün yıllık olağan ve tarihi belli oldu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, idari ve mali genel kurul toplantısının 6 Mayıs Pazar günü, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak kongre saat 10.00'da başlayacak.

    1. 21.4.2018 12:15
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