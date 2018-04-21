Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, idari ve mali genel kurul toplantısının 6 Mayıs Pazar günü, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak kongre saat 10.00'da başlayacak.