Beşiktaş'ta mali kongre tarihi belli oldu
Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan ve mali kongre tarihi belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, idari ve mali genel kurul toplantısının 6 Mayıs Pazar günü, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak kongre saat 10.00'da başlayacak.
- 21.4.2018 12:15
-
Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde
Toplam 4
Yorum
ismiMİZ bence açıklama yapmayın artık, bunlara kimse inanmıyor, herkesin izlediği maçı nasıl izlediyseniz artık.
-
‘Vodafone Park’ta bize bıçak atıldı’
Toplam 11
Yorum
Osman Balcı Rahmetli Demirel bile bir kupa finalinde kafasına Pet şişe yedi, Fenerden bahsediliyor..Cevap hazır, malum oluşum...
-
Aykut Kocaman: Derbiyi unutun
Toplam 3
Yorum
ismiMİZ o değilde iyi konuşmuş ama....
Beşiktaş'ta mali kongre tarihi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.