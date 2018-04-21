Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Gültekin: "Vura vura içeri attılar!"
Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Gültekin, olaylı derbide yaşanan olayları anlattı.
SABAH
- 21.4.2018 10:44
- Güncelleme: 21.4.2018 10:53
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Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde
Toplam 4
Yorum
ismiMİZ bence açıklama yapmayın artık, bunlara kimse inanmıyor, herkesin izlediği maçı nasıl izlediyseniz artık.
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‘Vodafone Park’ta bize bıçak atıldı’
Toplam 11
Yorum
Osman Balcı Rahmetli Demirel bile bir kupa finalinde kafasına Pet şişe yedi, Fenerden bahsediliyor..Cevap hazır, malum oluşum...
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Aykut Kocaman: Derbiyi unutun
Toplam 3
Yorum
ismiMİZ o değilde iyi konuşmuş ama....
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