Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray, Darijo Srna'yı transfer edecek! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray, Darijo Srna'yı transfer edecek!

    Shakhtar Donetsk'te forma giyen Darijo Srna'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan birine transfer olacağı iddia edildi.

    1. 21.4.2018 10:58
    2. Güncelleme: 21.4.2018 11:07
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