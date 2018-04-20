Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor... – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'in başına ne atıldı? İşte rapor...

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in başına ne atıldı? İşte rapor...

    Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş yarı final rövanş maçında yaşananlarla ilgili Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı kendi gördükleri ve kendisine gelen ve olaylarla ilgili raporda yer alacak bilgiler doğrultusunda açıklamada bulundu. İşte o açıklamadan öne çıkanlar...

    1. 20.4.2018 08:08
    2. Güncelleme: 20.4.2018 08:34
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