Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş yarı final rövanş maçında yaşananlarla ilgili Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı kendi gördükleri ve kendisine gelen ve olaylarla ilgili raporda yer alacak bilgiler doğrultusunda açıklamada bulundu. İşte o açıklamadan öne çıkanlar...
- 20.4.2018 08:08
- Güncelleme: 20.4.2018 08:34
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Aziz Yıldırım: 3 Temmuz'un devamı bir senaryo
Toplam 11
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BU OLAY SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ OLSAYDI BJK KIRMIZI GÖRMEZ 1 GOLU İPTAL EDİLMEZDİ GEÇİN BUNLARI,HALA NEYİN PEŞİNDESİNİZ UTANIN BE..!!
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 9
Yorum
gurbetci dikis var yada yok olaylar gereksiz ve cirkin tam bir rezalet. Böyle macmi olur ya? rezalet!
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Aziz Yıldırım: 3 Temmuz'un devamı bir senaryo
Toplam 11
Yorum
kansız dikiş yapılanları tasvip etmiyorum,ama merakta etmiyor değilim; 5 dikiş atılacak kadar yarılmış bir kafadan 1 damla kan akmaz mı? buz konulur mu?
Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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