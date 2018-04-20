Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş yarı final rövanş maçında yaşananlarla ilgili Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı kendi gördükleri ve kendisine gelen ve olaylarla ilgili raporda yer alacak bilgiler doğrultusunda açıklamada bulundu. İşte o açıklamadan öne çıkanlar...