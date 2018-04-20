Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi!
Kadıköy'de dün olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Şenol Güneş'i yaralayan S.D'nin ilk ifadesinin detaylarına ulaşıldı.
- 20.4.2018 13:07
- Güncelleme: 20.4.2018 13:57
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LAZER1903 birinci dakikadan itibaren her köşe atışında yabancı madde yağarken şimdi utanmasan Beşiktaşlılar yaptı diyeceksin daha beter olun.
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