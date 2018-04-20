Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi!

    Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi!

    Kadıköy'de dün olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Şenol Güneş'i yaralayan S.D'nin ilk ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

    1. 20.4.2018 13:07
    2. Güncelleme: 20.4.2018 13:57
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