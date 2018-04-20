Şenol Güneş ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama

    Olaylı Fenerbahçe - derbisinin ardından, 'e ilk müdahaleyi yaptığı iddia edilen ve Liv Hospital çalışanı olduğu söylenen Can Gürsoy'la ilgili açıklama hastaneden geldi. Liv Hospital, ne İstanbul ne de Samsun'da böyle bir çalışanının olmadığını belirtti.

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisimle yaralanan Teknik Direktörü 'in kafasının yarılmadığı iddia edilmiş, hatta Fenerbahçe'nin sağlık sponsoru olan Liv Hospital'ın ambulansındaki görevlilerin ilk müdahaleyi yaptığı ve ambulansta bulunan Can Gürsoy'un 'in kafasının yarılmadığını söylediği ifade edilmişti. Liv Hospital yetkilileri ne İstanbul'daki hastanelerinde ne Samsun'daki hastanelerinde ne de kendilerine bağlı ambulanslarda bu isimde kimsenin çalışmadığını açıkladı. Kulübü de Teknik Direktör Şenol Güneş'e ilk müdahaleyi kulüp doktorlarının yaptığını ve ambulansta herhangi bir müdahalede bulunulmadığını açıkladı.

    1. 20.4.2018 12:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN