Şenol Güneş ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından, Şenol Güneş'e ilk müdahaleyi yaptığı iddia edilen ve Liv Hospital çalışanı olduğu söylenen Can Gürsoy'la ilgili açıklama hastaneden geldi. Liv Hospital, ne İstanbul ne de Samsun'da böyle bir çalışanının olmadığını belirtti.
- 20.4.2018 12:48
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Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme
Toplam 30
Yorum
Kara Kartal "Türkiye'de köşe vuruşlarında her zaman sahaya yabancı madde atılır." işte bunu normal görmeniz zaten problem. Bunu bir anlasanız keşke.
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Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Toplam 29
Yorum
Aslan Tolga taraftara saldirma hareketi icinde küfürde ediyor sonra Oguzhan ve M.Pekdemet olayakatiliyor ve Seno devreye girip yere düsüyor !!!
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Beşiktaşlı futbolculardan hakeme kritik soru
Toplam 19
Yorum
Perde Arkası Maçın seyircisiz olarak yarım kaldığı yerden itibaren yeniden oynatılması en adil karar olacaktır.
Şenol Güneş ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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