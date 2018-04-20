Kulüpler Birliği’nden Şenol Güneş’e geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Kulüpler Birliği’nden ’e geçmiş olsun mesajı

    Kulüpler Birliği’nden <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>’e geçmiş olsun mesajı
    Yarı Final rövanşında yarıda kalan derbi maç sonrası Kulüpler Birliği'nden açıklama geldi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Kadıköy'de 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı Fenerbahçe ile arasında oynanan Z.T.K yarı final rövanş maçında yaşanan ve futbolumuza leke süren menfur hadiseyi Kulüpler Birliği Vakfı olarak şiddetle kınıyor; Kulübü'nün değerli hocası 'e geçmiş olsun diliyoruz.
    Yaşanan olayları aklı selim, vicdan sahibi hiçbir futbolseverin benimsemesi veya mazeret üretmesi mümkün olamaz. Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek için elbirliğiyle daha çok çalışmamız gerekirken, ülkemize ve futbolumuza kara leke süren sorumluların hak ettikleri en ağır cezaları almaları konusunun takipçisi olacağız.

    Ayrıca; asırlık kulübümüz Fenerbahçe'nin de konuyla ilgili çok net bir durum tespitiyle olayı lanetleyerek tekrarına engel olmak için üzerine düşen görevleri yapacağına gönülden inanıyoruz.

    Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir kez daha dün akşam yaşanan olayları kınıyor; tüm futbolseverleri sağduyulu olmaya davet ediyoruz."
    1. 20.4.2018 12:52
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