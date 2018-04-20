Kulüpler Birliği’nden Şenol Güneş’e geçmiş olsun mesajı
"Kadıköy'de 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Z.T.K yarı final rövanş maçında yaşanan ve futbolumuza leke süren menfur hadiseyi Kulüpler Birliği Vakfı olarak şiddetle kınıyor; Beşiktaş Kulübü'nün değerli hocası Şenol Güneş'e geçmiş olsun diliyoruz.
Yaşanan olayları aklı selim, vicdan sahibi hiçbir futbolseverin benimsemesi veya mazeret üretmesi mümkün olamaz. Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek için elbirliğiyle daha çok çalışmamız gerekirken, ülkemize ve futbolumuza kara leke süren sorumluların hak ettikleri en ağır cezaları almaları konusunun takipçisi olacağız.
Ayrıca; asırlık kulübümüz Fenerbahçe'nin de konuyla ilgili çok net bir durum tespitiyle olayı lanetleyerek tekrarına engel olmak için üzerine düşen görevleri yapacağına gönülden inanıyoruz.
Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir kez daha dün akşam yaşanan olayları kınıyor; tüm futbolseverleri sağduyulu olmaya davet ediyoruz."
- 20.4.2018 12:52
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Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme
Toplam 30
Yorum
Kara Kartal "Türkiye'de köşe vuruşlarında her zaman sahaya yabancı madde atılır." işte bunu normal görmeniz zaten problem. Bunu bir anlasanız keşke.
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Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Toplam 29
Yorum
Aslan Tolga taraftara saldirma hareketi icinde küfürde ediyor sonra Oguzhan ve M.Pekdemet olayakatiliyor ve Seno devreye girip yere düsüyor !!!
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Beşiktaşlı futbolculardan hakeme kritik soru
Toplam 19
Yorum
Perde Arkası Maçın seyircisiz olarak yarım kaldığı yerden itibaren yeniden oynatılması en adil karar olacaktır.
Kulüpler Birliği’nden Şenol Güneş’e geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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