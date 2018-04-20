Jupp Heynckes'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'den 'e geçmiş olsun mesajı

    Jupp Heynckes'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajı

    yarı finalinde oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen - derbisinde yaralanan için bir 'Geçmiş olsun' mesajı da 'dan geldi.

    Siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elendiği 'in teknik direktörü , için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Alman teknik adam yaptığı açıklamada, "'a, Şenol Güneş'e selam gönderiyorum. Şenol Güneş harika bir insan ve mükemmel bir teknik adam. Kendisine geçmiş olsun. Bir an önce iyileşmesini diliyorum" dedi.

    1. 20.4.2018 14:20
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