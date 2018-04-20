Jupp Heynckes'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajı
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaralanan Şenol Güneş için bir 'Geçmiş olsun' mesajı da Almanya'dan geldi.
Siyah-beyazlı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elendiği Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Şenol Güneş için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Alman teknik adam yaptığı açıklamada, "İstanbul'a, Şenol Güneş'e selam gönderiyorum. Şenol Güneş harika bir insan ve mükemmel bir teknik adam. Kendisine geçmiş olsun. Bir an önce iyileşmesini diliyorum" dedi.
- 20.4.2018 14:20
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
Kafkas Merak ettim nasıl bir açıklama bekliyorlardı. Fenerbahçeye seyircisi kumpas kurdu Şenolda yapılanları haketti demelerinimi bekliyorlardı?
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
ged 61 ey bjk,gs,trabzon,bursa,kayseri,malatya ve diğer takım taraftarı, FB forması giyip bjk lilere attığınız şeylerden dolayı sizleri kınıyoruz.
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
anl hem dovduler hem magdur oldular ne guzel
Jupp Heynckes'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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