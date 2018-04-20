Cenk Tosun'dan Şenol Güneş paylaşımı
Everton forması giyen Cenk Tosun, derbide yaşananlar olaylar nedeniyle Şenol Güneş'e destek mesajı yayınladı.
Premier League ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbi nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Milli futbolcu, eski teknik direktörü Şenol Güneş ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, ''Dünkü derbide yaşanan sahneler korkunç. Tez şifalar, Şenol Güneş'' ifadelerini kullandı.
İşte Cenk Tosun'un twitter hesabından yaptığı paylaşım:
- 20.4.2018 14:31
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
Kafkas Merak ettim nasıl bir açıklama bekliyorlardı. Fenerbahçeye seyircisi kumpas kurdu Şenolda yapılanları haketti demelerinimi bekliyorlardı?
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
ged 61 ey bjk,gs,trabzon,bursa,kayseri,malatya ve diğer takım taraftarı, FB forması giyip bjk lilere attığınız şeylerden dolayı sizleri kınıyoruz.
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
anl hem dovduler hem magdur oldular ne guzel
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