Cenk Tosun'dan Şenol Güneş paylaşımı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'dan paylaşımı

    Cenk Tosun'dan Şenol Güneş paylaşımı

    Everton forması giyen , derbide yaşananlar olaylar nedeniyle 'e destek mesajı yayınladı.

    ekiplerinden Everton forması giyen , ile arasında oynanan olaylı derbi nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

    Milli futbolcu, eski teknik direktörü ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, ''Dünkü derbide yaşanan sahneler korkunç. Tez şifalar, Şenol Güneş'' ifadelerini kullandı.

    İşte Cenk Tosun'un twitter hesabından yaptığı paylaşım:


    1. 20.4.2018 14:31
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