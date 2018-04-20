Cenk Tosun'dan Şenol Güneş paylaşımı

Premier League ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbi nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Milli futbolcu, eski teknik direktörü Şenol Güneş ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, ''Dünkü derbide yaşanan sahneler korkunç. Tez şifalar, Şenol Güneş'' ifadelerini kullandı.

İşte Cenk Tosun'un twitter hesabından yaptığı paylaşım:





