Beşiktaş'ın ilk transferi Pajtim Kasami
Süper Lig'de son beş haftaya girilirken şampiyonluk yarışını sürdüren ve 1991-92 sezonundan sonra ilk defa üst üste üçüncü defa şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
- 20.4.2018 16:12
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 52
Yorum
taraftar Bu olaylarda haklılık arayan taraftar o olayları çıkaranlarla aynı görüştedirler.Bunlarla tartışılmaz.Gözleri görmüyor kulakları duymuyor...
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 15
Yorum
fb hükmen galibiyeti garantiledin herhalde ciğeri kap sonra oturalım anlaşalım yürü
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 52
Yorum
syt. Denizli'de 20 dakika maç uzama sebebi devre arası a.yıldırımla denizli spor başk.aşağıya beraber indiler acaba ne konuştularda geciktiier ?
Beşiktaş'ın ilk transferi Pajtim Kasami haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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