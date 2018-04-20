Beşiktaş, Şenol Güneş'ten yoksun çalışacak – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    , 'ten yoksun çalışacak

    Beşiktaş, Şenol Güneş'ten yoksun çalışacak

    , bu sabah gerçekleştirilecek antrenmanda takımının başında olamayacak.

    Sabah saatlerinde hastaneden taburcu edilen teknik adam, evde istirahat Siyah-beyazlı futbolcuların bu sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanda takımın başında yardımcı antrenörlerin olacağı öğrenildi.

    1. 20.4.2018 10:30
    2. Güncelleme: 20.4.2018 10:31
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