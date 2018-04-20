Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Bu sabah hastaneden taburcu edilen ve evinde istirahat eden teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları tarafından yaptırılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman kanat çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
- 20.4.2018 13:50
-
Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme
Toplam 32
Yorum
KARTALL TALİSCAYA YAPILAN DİRSEK KIRMIZI KART VERİLMEDİ. GOL OFSAYT DİYE VERİLMEDİ
-
Maicon’a bir haller oldu!
Toplam 5
Yorum
CELAL BJK MACININ YILDIZI OLUR
-
Aziz Yıldırım: 3 Temmuz'un devamı bir senaryo
Toplam 32
Yorum
LAZER1903 birinci dakikadan itibaren her köşe atışında yabancı madde yağarken şimdi utanmasan Beşiktaşlılar yaptı diyeceksin daha beter olun.
Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.