Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi. Çıkan olaylarda başına yabancı cisim isabet eden Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı ve tecrübeli teknik adam hastaneye kaldırıldı. Şenol Güneş'in soyunma odasına giderken göğsüne su şişesi isabet etmesi ile bir anda yere düştü. İşte o anlar...