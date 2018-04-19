ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an... – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    ŞOK GÖRÜNTÜ! koridorda yerde kaldı! İşte o an...

    ŞOK GÖRÜNTÜ! <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> koridorda yerde kaldı! İşte o an...

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi. Çıkan olaylarda başına yabancı cisim isabet eden Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı ve tecrübeli teknik adam hastaneye kaldırıldı. Şenol Güneş'in soyunma odasına giderken göğsüne su şişesi isabet etmesi ile bir anda yere düştü. İşte o anlar...

    1. 19.4.2018 22:36
    2. Güncelleme: 19.4.2018 22:39
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