ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi. Çıkan olaylarda başına yabancı cisim isabet eden Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı ve tecrübeli teknik adam hastaneye kaldırıldı. Şenol Güneş'in soyunma odasına giderken göğsüne su şişesi isabet etmesi ile bir anda yere düştü. İşte o anlar...
- 19.4.2018 22:36
- Güncelleme: 19.4.2018 22:39
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Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi...
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
Toplam 1
Yorum
akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Toplam 1
Yorum
af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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