Lens’e yakın ilgi – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’e yakın ilgi

    Lens’e yakın ilgi

    daha önce açık açık asosyal olduğunu itiraf ettiği 'le adeta çocuğu gibi ilgileniyor…

    daha önce açık açık asosyal olduğunu itiraf ettiği 'le adeta çocuğu gibi ilgileniyor… Güneş'in antrenmanlarda oldukça yakından ilgilendiği Hollandalı ile aralarında geçen bir diyalogda "Bana güvenmiyorsun" dediği Güneş'in ise, "Güvenmesem ne işin var burada" cevabını verdiği ortaya çıktı.
    1. 19.4.2018
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