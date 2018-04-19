Lens’e yakın ilgi
Şenol Güneş daha önce açık açık asosyal olduğunu itiraf ettiği Lens'le adeta çocuğu gibi ilgileniyor…
Şenol Güneş daha önce açık açık asosyal olduğunu itiraf ettiği Lens'le adeta çocuğu gibi ilgileniyor… Güneş'in antrenmanlarda oldukça yakından ilgilendiği Hollandalı ile aralarında geçen bir diyalogda "Bana güvenmiyorsun" dediği Güneş'in ise, "Güvenmesem ne işin var burada" cevabını verdiği ortaya çıktı.
- 19.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
-
Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
Toplam 1
Yorum
acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 8
Yorum
nurron haklısın sende bendensin kardeş
Lens’e yakın ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.