Güneş zaferin şifresini verdi!
Oyuncularını F.Bahçe maçına motive eden Şenol Güneş, “Sabırlı, inançlı ve akıllı oynarsak istediğimizi alırız” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde talebelerine motivasyon konuşması yaptı. Ligde yarışa devam ettiklerini, kupada da sonuna kadar gitmeleri gerektiğini dile getiren usta hoca, "Çıkıp sadece işimizi yapalım. Aynı duygu ve düşünceyle kazanmaya çalışalım. Oyunu güzelleştirmek de bizim işimiz. Üst üste 2 şampiyonluk yaşayarak camia ve taraftarımızı mutlu edelim" diye konuştu. Güneş, "Şampiyonalar Ligi'nde bir şeyler başardık ama bu yetmez. Çıtayı her zaman daha yukarılara koymamız gerek. Bizden beklentiler yüksek. Bunu karşılamalıyız" dedi ve şöyle devam etti:
BAŞKAN ARKAMIZDA
"Başkanımız arkamızda. Camia da bizi seviyor ve inanıyorlar. Taraftarın sevgisi ise tarif bile edilemez. Başarılı olmak için yeterince sebebimiz var. Sabırlı olacağız, inatçı olacağız, en önemlisi de akıllı olacağız. Sakin kalırsak istediğimiz alarak oradan ayrılırız."
BAŞKAN ARKAMIZDA
"Başkanımız arkamızda. Camia da bizi seviyor ve inanıyorlar. Taraftarın sevgisi ise tarif bile edilemez. Başarılı olmak için yeterince sebebimiz var. Sabırlı olacağız, inatçı olacağız, en önemlisi de akıllı olacağız. Sakin kalırsak istediğimiz alarak oradan ayrılırız."
- 19.4.2018
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