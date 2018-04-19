Güneş zaferin şifresini verdi! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Güneş zaferin şifresini verdi!

    Güneş zaferin şifresini verdi!

    Oyuncularını F.Bahçe maçına motive eden , “Sabırlı, inançlı ve akıllı oynarsak istediğimizi alırız” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü , 'nda bugün oynanacak derbisi öncesinde talebelerine motivasyon konuşması yaptı. Ligde yarışa devam ettiklerini, kupada da sonuna kadar gitmeleri gerektiğini dile getiren usta hoca, "Çıkıp sadece işimizi yapalım. Aynı duygu ve düşünceyle kazanmaya çalışalım. Oyunu güzelleştirmek de bizim işimiz. Üst üste 2 şampiyonluk yaşayarak camia ve taraftarımızı mutlu edelim" diye konuştu. Güneş, "Şampiyonalar Ligi'nde bir şeyler başardık ama bu yetmez. Çıtayı her zaman daha yukarılara koymamız gerek. Bizden beklentiler yüksek. Bunu karşılamalıyız" dedi ve şöyle devam etti:

    BAŞKAN ARKAMIZDA
    "Başkanımız arkamızda. Camia da bizi seviyor ve inanıyorlar. Taraftarın sevgisi ise tarif bile edilemez. Başarılı olmak için yeterince sebebimiz var. Sabırlı olacağız, inatçı olacağız, en önemlisi de akıllı olacağız. Sakin kalırsak istediğimiz alarak oradan ayrılırız."
    1. 19.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güneş zaferin şifresini verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN