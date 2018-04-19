Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Pepe, Galatasaray maçında yok
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart kararı
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 29. dakikasında Pepe, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. En az iki maç ceza alacak olan yıldız futbolcu, ligde oynanacak Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. Pepe en son 2014 Dünya Kupası Almanya-Portekiz maçında kırmızı kart görmüştü.
Kırmızı kart kararına itiraz eden Caner Erkin de aynı dakika içerisinde sarı kart gördü.
- 19.4.2018 21:02
- Güncelleme: 19.4.2018 21:24
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Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
Toplam 1
Yorum
akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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Toplam 1
Yorum
af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Pepe, Galatasaray maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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