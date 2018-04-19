Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Pepe, Galatasaray maçında yok

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 29. dakikasında Pepe, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. En az iki maç ceza alacak olan yıldız futbolcu, ligde oynanacak Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. Pepe en son 2014 Dünya Kupası Almanya-Portekiz maçında kırmızı kart görmüştü.

Kırmızı kart kararına itiraz eden Caner Erkin de aynı dakika içerisinde sarı kart gördü.