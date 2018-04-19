Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Pepe, Galatasaray maçında yok – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gören , Galatasaray maçında yok

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Pepe, Galatasaray maçında yok

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kararı

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 29. dakikasında , direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. En az iki maç ceza alacak olan yıldız futbolcu, ligde oynanacak Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. Pepe en son 2014 Dünya Kupası Almanya-Portekiz maçında görmüştü.

    Kırmızı kart kararına itiraz eden Caner Erkin de aynı dakika içerisinde sarı kart gördü.

    1. 19.4.2018 21:02
    2. Güncelleme: 19.4.2018 21:24
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