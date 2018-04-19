Fabri’den büyük övgü
Kaleci Fabri, Şenol Güneş'le ilgili bir anısını paylaştı…
Kaleci Fabri, Şenol Güneş'le ilgili bir anısını paylaştı… Bir dönem futbolu bırakacak bir kaleciyken şimdi adı İspanya Milli Takımı için geçen Fabri yaptığı açıklamada "Buradaki koçum bana kalecinin önemini gösterdi. Sahadaki en akıllı oyuncunun kaleci olduğunu söyledi. Onun sayesinde kaleciliğe bakış açım değişti" ifadelerini kullandı.
- 19.4.2018
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