Fabri’den büyük övgü – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Fabri’den büyük övgü

    Fabri’den büyük övgü

    , 'le ilgili bir anısını paylaştı…

    , 'le ilgili bir anısını paylaştı… Bir dönem futbolu bırakacak bir kaleciyken şimdi adı için geçen Fabri yaptığı açıklamada "Buradaki koçum bana kalecinin önemini gösterdi. Sahadaki en akıllı oyuncunun kaleci olduğunu söyledi. Onun sayesinde kaleciliğe bakış açım değişti" ifadelerini kullandı.
    1. 19.4.2018
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