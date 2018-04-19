Beşiktaşlı yıldızdan ayrılık açıklaması – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    yıldızdan ayrılık açıklaması

    Beşiktaşlı yıldızdan ayrılık açıklaması

    Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adriano, Brezilya basınına çok önemli açıklamalarda bulundu

    1. 19.4.2018 18:54
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