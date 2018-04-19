Beşiktaşlı yıldızdan ayrılık açıklaması
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adriano, Brezilya basınına çok önemli açıklamalarda bulundu
- 19.4.2018 18:54
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Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi...
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
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akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Toplam 1
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af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
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