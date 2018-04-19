Beşiktaşlı futbolculardan hakeme kritik soru – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Beşiktaşlı futbolculardan hakeme kritik soru

    Beşiktaşlı futbolculardan hakeme kritik soru

    Ziraat Yarı Final rövanş karşılaşması, tribün olayları nedeniyle yarıda kalırken, 'lı futbolcular, hakem 'a içeri girip giremeyeceklerini sordu. "Evet" yanıtını alan siyah-beyazlılar, bunun ardından soyunma odasına gitti.

    tribünlerinden atılan maddeler nedeniyle Şenol Güneş, başından yaralanırken, Güneş'e 5 dikiş atıldı. Yaşanan olayların ardından Beşiktaş'lı futbolcular hakem 'ın maçı tatil edip etmediğini bilmediği için Kalkavan'a "İçeri girebilir miyiz?" diye sordu. Kalkavan'ın "Evet" cevabı vermesinin ardından, futbolcular soyunma odasının yolunu tutarken, Beşiktaş aleyhine verilecek bir kararın da önüne geçmiş oldu.

    Fenerbahçe hükmen mağlup olmuştu
    1998 yılında Fenerbahçe, Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında deplasmanına gitmişti. İlk maçı sahasında 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçta 1-0 mağlup durumdayken tribünlerinden atılan bir cisim Fenerbahçe Teknik Direktörü Otto Baric'in sırtına isabet etmiş ve Hırvat çalıştırıcı yerde kalmıştı. Hakemin maçı tatil etme kararı vermemesine rağmen sarı-lacivertliler sahayı terk etmişti. Bu hareket üzerine , Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlubiyetine ve Türkiye Kupası'na 1 yıl katılmamasına karar vermişti.

    1. 20.4.2018 00:57
    2. Güncelleme: 20.4.2018 02:32
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