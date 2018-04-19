Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy'ün yolunu tutan 2 bin 160 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı. Taraftarların Kadıköy'e ulaşımında kullanılan otobüslerden bir tanesinin camında kırık tespit edildi.
Taraftarların Ülker Stadyumu'na geldiği sırada arbede yaşanırken, gözaltına alınan taraftarlar oldu.
Gözaltına alınma sırasında bazı siyah beyazlı taraftarlar polis güçlerine tepki gösterdi.
- 19.4.2018 18:29
- Güncelleme: 19.4.2018 18:32
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Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
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Yorum
akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Toplam 1
Yorum
af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
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