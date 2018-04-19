Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    taraftarları gözaltına alındı

    Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı

    ile arasında oynanacak yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı 'na ulaştı.

    Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle 'ün yolunu tutan 2 bin 160 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı. Taraftarların Kadıköy'e ulaşımında kullanılan otobüslerden bir tanesinin camında kırık tespit edildi.

    Taraftarların Ülker Stadyumu'na geldiği sırada arbede yaşanırken, gözaltına alınan taraftarlar oldu.

    Gözaltına alınma sırasında bazı siyah beyazlı taraftarlar polis güçlerine tepki gösterdi.

    1. 19.4.2018 18:29
    2. Güncelleme: 19.4.2018 18:32
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