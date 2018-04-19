Beşiktaş rotasyona gidiyor! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
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    rotasyona gidiyor!

    Beşiktaş rotasyona gidiyor!

    'in derbide rotasyona gitmesi bekleniyor.

    'in derbide rotasyona gitmesi bekleniyor. Sağ beke yeniden Gökhan'ı koymayı düşünen usta hoca, stoperde Vida-Pepe ikilisini oynatacak. Orta sahada Necip ve Tolgay'ı düşünen Güneş'in önlerinde Oğuzhan, kanatta da Lens'i görevlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Forvette ise forma giyecek.
    1. 19.4.2018
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