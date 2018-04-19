Beşiktaş rotasyona gidiyor!
Şenol Güneş'in derbide rotasyona gitmesi bekleniyor.
Şenol Güneş'in derbide rotasyona gitmesi bekleniyor. Sağ beke yeniden Gökhan'ı koymayı düşünen usta hoca, stoperde Vida-Pepe ikilisini oynatacak. Orta sahada Necip ve Tolgay'ı düşünen Güneş'in önlerinde Oğuzhan, kanatta da Lens'i görevlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Forvette ise Negredo forma giyecek.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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