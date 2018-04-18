Süper Lig'in ilk transferi Beşiktaş'tan!

BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulundurmasıyla, yıldız futbolcular için cazibe merkezi haline gelen Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.