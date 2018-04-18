Süper Lig'in ilk transferi Beşiktaş'tan! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'in ilk transferi 'tan!

    Süper Lig'in ilk transferi Beşiktaş'tan!

    BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

    Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulundurmasıyla, yıldız futbolcular için cazibe merkezi haline gelen Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'in ilk transferi Beşiktaş'tan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN