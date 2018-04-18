Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'in kabusu

    Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

    1. 18.4.2018 14:52
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