PSG ve Arsenal'den Beşiktaş'a teklif – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    PSG ve Arsenal'den 'a teklif

    PSG ve Arsenal'den <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a teklif

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği başarılı performans ile Avrupa’nın dikkatini çeken ve saygısını kazanan , sezon başı hazırlık kampı için aranan takım oldu...

    Başkan 'ın ve yönetimin projesi doğrultusunda Uzak Doğu'ya açılma planı olan ve bunun başlangıcını geçen sezon Çin'de yapan Siyah-Beyazlılar'ın şampiyon olması halinde yeni sezon için 'dan bir turnuva için davet aldı. Bu davetin perde arkasında ise Avrupa'nın dev kulüplerinin olduğu ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, turnuvaya katılacak olan İngiliz Arsenal ile Fransız devi PSG'nin 'ın da çağrılması için organizasyonu yapan şirketten istekte bulundukları öğrenildi.

    TARİHTE SORUN OLABİLİR
    Organizasyon şirketinin de birçok kulübü turnuvaya çağırmak için masaya yatırdığı ancak Arsenal ve PSG'nin 'ı istemesinden dolayı başkan ile irtibata geçip teklif yaptıkları belirtildi. Orman'ın bu davete olumlu yanıt verdiği öğrenilirken şampiyon olunması halinde turnuvaya katılım tarihinde bir sorun olmadığı ancak ligin ikinci ya da daha altta bitirilmesi halinde bu konuda sorun yaşanabileceği ifade edildi.

    SUKER'DEN 'KARDEŞ KULÜP' TALEBİ
    Geçtiğimiz hafta Kulübü'nü ziyaret eden Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı ve eski futbolcu Davor Suker'in başkan 'a iş birliği çağrısında bulunduğu öğrenildi. Orman ile yemek yiyip stadı gezen Suker'in, Siyah-Beyazlı kulübün Hırvatistan'da bazı kulüplerle kardeş kulüp olmasını ve pilot takım uygulamasının hayata geçirilmesini istediği belirtildi. Kulüp olarak Avrupa'da bir takım almak gibi bir planlarının olduğunu söyleyen Fikret Orman'ın da bu teklife sıcak baktığı yakın zamanda Hırvatistan'a giderek incelemelerde bulunacağı belirtildi.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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