Negredo'dan Fenerbahçe yorumu

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Negredo, "Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, gol atmamız lazım. Fenerbahçe mücadeleci bir takım, bize karşı da tabii ki zorluk çıkaracaklar. Kazanıp final oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe ile 3 kez karşılaştıklarını ve maçların üç neticeyle de bittiğini hatırlatan Negredo, şunları aktardı:

"Fenerbahçe ile bu sezon oynadığımız maçlarda bir derbide yaşanacak bütün duyguları yaşadık. Bunlardan tecrübe alarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Derbilerde iki takım da mutlak kazanmak için sahaya çıkar. Fenerbahçe de evinde oynuyor, muhakkak kazanmak isteyecektir. Biz rakipten çok kendi yeteneklerimize odaklanmalıyız. Bizim için sahada daha pozitif şeyler olacaktır."

Bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynadığı karşılaşmalarda kişisel performansından memnun kaldığını ifade eden Negredo, ligde çok çekişmeli bir şampiyonluk yarışı yaşandığını hatırlattı.

Şampiyonluk için 4 takımın son 5 haftaya girdiğini vurgulayan Negredo, şunları kaydetti:

"Biz bütün maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Tabelaya baktığımız zaman 4 takımın arasındaki puan farkı çok az. Oynayacağımız maç adedi de çok az olduğu için bu mücadele sonuna kadar gidecektir. 2 kupa kazanma şansımız var. Şu anda fırsat elimizde ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi sezon boyunca mükemmel bir şekilde destekledi. Bu mutluluğu hak ediyorlar, biz de onlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz."