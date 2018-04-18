Güneş’in kozu ‘kare as’ – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Güneş’in kozu ‘kare as’

    Güneş’in kozu ‘kare as’

    Teknik patron , Fenerbahçe ve ardından Galatasaray ile oynanacak derbilerde Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo dörtlüsüne çok güveniyor

    Beşiktaş'ta tüm hesaplar hem 'de şampiyon olmak hem de 'nı kaldırmak üzerine kuruldu. 13 gün içinde biri Kadıköy'de diğeri Seyrantepe'de iki derbiye çıkacak Beşiktaş'ta teknik direktör ; özellikle Quaresma, Babel, Talisca ve Negredo'dan oluşan 'Kare as'ına güveniyor. Ezeli rakibiyle oynayacakları maçların psikolojik boyutunu göz önüne alan tecrübeli teknik adam en doğru oyuncu seçimleriyle kupada finale çıkıp, ligde de liderliği ele geçirmenin planlarını yapıyor.

    BÜYÜK ROTASYON YOK
    Teknik Direktör 'in, yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak F.Bahçe derbisinde büyük bir rotasyon yapması beklenmiyor. As kadrosunu bozmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı; sakatlığı geçen 'ün oynama ihtimaline karşılık Adriano ya da Caner'i dinlendirecek. Kanatlarda Q7 ve Babel, orta sahada ise Talisca, Atiba ve Medel'in her iki derbide de ilk 11'de sahaya çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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