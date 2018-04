Güneş’in kozu ‘kare as’

Beşiktaş'ta tüm hesaplar hem Süper Lig 'de şampiyon olmak hem de Ziraat Türkiye Kupası 'nı kaldırmak üzerine kuruldu. 13 gün içinde biri Kadıköy'de diğeri Seyrantepe'de iki derbiye çıkacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ; özellikleoluşan 'Kare as'ına güveniyor. Ezeli rakibiyle oynayacakları maçların psikolojik boyutunu göz önüne alan tecrübeli teknik adam en doğru oyuncu seçimleriyle kupada finale çıkıp, ligde de liderliği ele geçirmenin planlarını yapıyor.Teknik Direktör Şenol Güneş 'in, yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak F.Bahçe derbisinde büyük bir rotasyon yapması beklenmiyor. As kadrosunu bozmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı; sakatlığı geçen Gökhan Gönül 'ün oynama ihtimaline karşılık Adriano ya da Caner'i dinlendirecek. Kanatlarda Q7 ve Babel, orta sahada ise Talisca, Atiba ve Medel'in her iki derbide de ilk 11'de sahaya çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor.