Güneş’in kozu ‘kare as’
Teknik patron Şenol Güneş, Fenerbahçe ve ardından Galatasaray ile oynanacak derbilerde Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo dörtlüsüne çok güveniyor
BÜYÜK ROTASYON YOK
Teknik Direktör Şenol Güneş'in, yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak F.Bahçe derbisinde büyük bir rotasyon yapması beklenmiyor. As kadrosunu bozmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı; sakatlığı geçen Gökhan Gönül'ün oynama ihtimaline karşılık Adriano ya da Caner'i dinlendirecek. Kanatlarda Q7 ve Babel, orta sahada ise Talisca, Atiba ve Medel'in her iki derbide de ilk 11'de sahaya çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:26
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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