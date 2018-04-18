Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ı korkutan tablo – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    maçı öncesi 'ı korkutan tablo

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> maçı öncesi <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı korkutan tablo

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında yarın akşam sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek

    1. 18.4.2018 16:52
    2. Güncelleme: 18.4.2018 17:12
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