Beşiktaş, İsrailli forvet Munas Dabbur ile ilgileniyor – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    , forvet ile ilgileniyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/israilli?id=a1764a9e-0ea6-4155-857a-cb1c9760b959" class="" rel="tag">İsrailli</a> forvet <a href="/index/munas-dabbur?id=baf80a17-5557-4333-b895-c5df3543da4a" class="" rel="tag">Munas Dabbur</a> ile ilgileniyor

    Beşiktaş'ın RB Salzburg'da forma giyen 25 yaşındaki golcü Munas Dabbur'la ilgilendiği iddia edildi.

    1. 18.4.2018 13:26
    2. Güncelleme: 18.4.2018 13:37
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