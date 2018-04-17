BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulundurmasıyla, yıldız futbolcular için cazibe merkezi haline gelen Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 16:53
-
Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 2
Yorum
Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
-
Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
Yorum
murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
-
Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
Yorum
austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
Süper Lig'in ilk transferi Beşiktaş'tan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.