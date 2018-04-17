Şenol Güneş: Sakin olun – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    : Sakin olun

    Şenol Güneş: Sakin olun
    Perşembe günü F.Bahçe'ye konuk olacak 'ta teknik direktör derbinin anahtarını 'sakin kalmak' olarak belirledi. Oyuncularıyla sürekli konuşmalar yapan tecrübeli teknik adam, rakip oyuncuların ve taraftarların hakemi etki altına almak için yapacakları agresif hareketler karşısında sakinliklerini korumalarını istedi. F.Bahçe'ye beraberliğin yetmesi nedeniyle kendilerine gol bulmak zorunda olduğunu hatırlatan Güneş, sakin kalıp topa hakim olmaları halinde alanda yeterli boşluklar bulacaklarını iddia etti.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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