Kartal'a duble prim – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'a duble prim

    Kartal'a duble prim

    Kesenin ağzını açan siyah-beyazlılar; lig şampiyonluğuna 100 bin şampiyonluğuna da 50’şer bin euro prim sözü verdi

    Üçüncü kez üst üste şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçmek isteyen Başkan son dönemeçte kesenin ağzını açtı ve teknik direktör aracılığıyla futbolculara 100'er bin euro şampiyonluk primi vadetti. Başkan Orman ayrıca 'nın kazanılması durumunda da her isme ekstra 50 bin euro daha prim verme sözü verdi. Perşembe günü 'de oynanacak F.Bahçe karşılaşmasında tur atlanması durumunda ekstra prim vermeyeceğini söyleyen Orman oyucularına, "İki kupayı da getirin, 150 bin euro'yu hesabınızda görün" müjdesi verdi.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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