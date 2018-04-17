Jeremain Lens Fenerbahçe maçı için Şenol Güneş'ten forma istedi
Teknik direktör Şenol Güneş, perşembe günü bazı as oyuncularını yedek oturtmayı planlıyor
Kadıköy'deki ilk maçta 13 dakika oynayan, 3-1'lik maçta kulübede bekleyen, 2-2'lik maçta ise kaçırdığı pozisyon sonrasında devre arasında kulübeye alınan Hollandalı, "Bu maçta şans verirseniz, bu sezon yaptığım tüm hataları affettireceğime inanıyorum" diyerek şans istedi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:23
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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