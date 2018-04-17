Jeremain Lens Fenerbahçe maçı için Şenol Güneş'ten forma istedi – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Fenerbahçe maçı için 'ten forma istedi

    Jeremain Lens Fenerbahçe maçı için Şenol Güneş'ten forma istedi

    Teknik direktör , perşembe günü bazı as oyuncularını yedek oturtmayı planlıyor

    Tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışını da hesap ettiği için Quaresma'nın yerine denemeler yaparken, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giyen Lens de Güneş'ten forma istedi.

    'deki ilk maçta 13 dakika oynayan, 3-1'lik maçta kulübede bekleyen, 2-2'lik maçta ise kaçırdığı pozisyon sonrasında devre arasında kulübeye alınan Hollandalı, "Bu maçta şans verirseniz, bu sezon yaptığım tüm hataları affettireceğime inanıyorum" diyerek şans istedi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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