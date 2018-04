Gerginlik uyarısı

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynayacakları F.Bahçe maçı öncesi çarpıcı bir yorumda bulundu. F.Bahçe ile Kadıköy'de oynayacakları Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına değinen Ürkmezgil, "Nedense son yıllarda Fenerbahçe maçlarında hep gerginlik söz konusu oluyor. Beşiktaş'ın derbi maçlarında bu tarz şeyler olmuyor, ama nedense Fenerbahçe maçlarında oluyor. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmaz ve ilk maçı telafi edecek bir sonuç alıp kupaya da uzanırız. Beşiktaş'ın bu seneki başarılarına da ilave bir kupamız olur" dedi.

HEYECANLI SON DÜZLÜK

Ahmet Ürkmezgil, beşte beş yaparak şampiyon olacaklarına inandığını ifade etti. G.Saray'ın Başakşehir'i 2-0 yenmesinden sonra ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Ürkmezgil şampiyon olacaklarını vurgulayarak, "Son düzlüğe böyle girilmesi güzel. Tabi gönül isterdi ki çok daha önceden kopartalım ama futbol bu; her şeye, her sonuca gebe maçlar. Dolayısıyla bizim için beşte beş yapma durumu güzel bir şey, inşallah yaparız ve şampiyonluk ipini tekrar göğüsleriz" şeklinde konuştu. Beşiktaş kalan tüm maçlarını kazanıp, Başakşehir'in de bir maçta puan kaybetmesi durumunda siyahbeyazlılar üst üste üçüncü kez şampiyon olacak.



