Gerginlik uyarısı – Fotomaç – 17 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gerginlik uyarısı

    Gerginlik uyarısı

    Beşiktaşlı yönetici , perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynayacakları F.Bahçe maçı öncesi çarpıcı bir yorumda bulundu. F.Bahçe ile 'de oynayacakları yarı final rövanş maçına değinen Ürkmezgil, "Nedense son yıllarda maçlarında hep gerginlik söz konusu oluyor. 'ın derbi maçlarında bu tarz şeyler olmuyor, ama nedense Fenerbahçe maçlarında oluyor. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmaz ve ilk maçı telafi edecek bir sonuç alıp kupaya da uzanırız. Beşiktaş'ın bu seneki başarılarına da ilave bir kupamız olur" dedi.

    HEYECANLI SON DÜZLÜK
    Ahmet Ürkmezgil, beşte beş yaparak şampiyon olacaklarına inandığını ifade etti. G.Saray'ın 'i 2-0 yenmesinden sonra ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Ürkmezgil şampiyon olacaklarını vurgulayarak, "Son düzlüğe böyle girilmesi güzel. Tabi gönül isterdi ki çok daha önceden kopartalım ama bu; her şeye, her sonuca gebe maçlar. Dolayısıyla bizim için beşte beş yapma durumu güzel bir şey, inşallah yaparız ve şampiyonluk ipini tekrar göğüsleriz" şeklinde konuştu. Beşiktaş kalan tüm maçlarını kazanıp, Başakşehir'in de bir maçta puan kaybetmesi durumunda siyahbeyazlılar üst üste üçüncü kez şampiyon olacak.

    "Beşiktaş'ın derbi maçlarında bu tarz şeyler olmuyor, ama nedense son yıllarda F.Bahçe maçlarında hep gerginlik söz konusu oluyor"

    "Bizim için 5'te 5 yapma durumu güzel bir şey, inşallah yaparız ve şampiyonluk ipini tekrar göğüsleriz. Ancak futbol her sonuca gebe"?

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gerginlik uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN