Vagner Love'un o sözleri biletini kesti!
Şu sıralar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı oyuncunun dış basına verdiği röportajda "Portekiz veya Brezilya'da oynayabilirim" açıklaması yapması sonrası Beşiktaş yönetiminin rahatsız olduğu öğrenildi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:28
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 8
Yorum
Murat Fenerbahçenin süratli oyuncuları bu fırsatları hiç kaçırmaz... Şaka mısın sen ya, Fenerbahçe'de kontraatak oynayacak oyuncu mu var :P
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İbre Kartal'a döndü!
Toplam 3
Yorum
BJK'li GS BJK maçi sampiyonluk maçi. Kim kazanirsa o sampiyon olur. beraber'e kalirsak basaksehir sampiyon olur. FB avcunu yalar.
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 8
Yorum
BJK'li Kupanin hiçbir Önemi yok maksat Fener'i yenmek ;)
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