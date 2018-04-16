Vagner Love'un o sözleri biletini kesti! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'un o sözleri biletini kesti!

    Vagner Love'un o sözleri biletini kesti!

    Şu sıralar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı oyuncunun dış basına verdiği röportajda "Portekiz veya Brezilya'da oynayabilirim" açıklaması yapması sonrası Beşiktaş yönetiminin rahatsız olduğu öğrenildi.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:28
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