Şenol Güneş: "Sakin kalın turu alın"
Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş ilk maçtaki 2-2’lik skorun büyük bir dezavantaj olmadığını söyledi
"DİSİPLİNLİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Şenol Güneş'i zorlu Fenerbahçe derbisi en çok zorlayan oyuncularının ilk maçtaki 2-2'lik skorun etkisinde kalmaları. Deneyimli çalıştırıcı "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto'yu, Leipzig'i, Monaco'yu yendik. Kafanızı futbola verdiğinizde, disiplinden kopmadığınızda bunu Kadıköy'de de yapabilirsiniz" uyarısında bulundu. Güneş 2-2'nin büyük bir dezavantaj olmadığını, Fenerbahçe'yi Ülker Stadı'nda yenecek güçleri bulunduğunu oyuncularına aktardı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
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Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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