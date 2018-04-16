Şenol Güneş: "Sakin kalın turu alın" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    : "Sakin kalın turu alın"

    Şenol Güneş: "Sakin kalın turu alın"

    ’ın hocası ilk maçtaki 2-2’lik skorun büyük bir dezavantaj olmadığını söyledi

    , 'de son 3 maçını kazanıp şampiyonluk şansını artırdıktan sonra gözünü 'na çevirdi. Vodafone Park'taki ilk ayakta ile 2-2 berabere kalan , Perşembe günü oynanacak ve ATV'den naklen yayınlanacak mücadelede sarı-lacivertlileri yenerek finale yükselmeyi hedefliyor. Teknik direktör de oyuncularına uyarılarda bulunarak tur atlamanın 'sakinlikten' geçtiğini söyledi. F.Bahçe'nin kendi evinde gerginliği olumlu yönde kullandığını hatırlatan usta hoca "Sakin kalın, turu alın" ifadelerini kullandı.

    "DİSİPLİNLİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"
    Şenol Güneş'i zorlu Fenerbahçe derbisi en çok zorlayan oyuncularının ilk maçtaki 2-2'lik skorun etkisinde kalmaları. Deneyimli çalıştırıcı "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto'yu, Leipzig'i, Monaco'yu yendik. Kafanızı futbola verdiğinizde, disiplinden kopmadığınızda bunu 'de de yapabilirsiniz" uyarısında bulundu. Güneş 2-2'nin büyük bir dezavantaj olmadığını, Fenerbahçe'yi Ülker Stadı'nda yenecek güçleri bulunduğunu oyuncularına aktardı.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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