Porto'nun yıldızı teklif bekliyor! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'nun yıldızı teklif bekliyor!

    Porto'nun yıldızı teklif bekliyor!

    BRAHİMİ KİMDİR?
    DOĞUM TARiHi: 8 ŞUBAT 1990
    DOĞUM YERi: FRANSA
    BOY: 1.75 / KiLO: 66
    POZiSYON: SOL KANAT
    KULÜBÜ: PORTO

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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