Caner Erkin coştu bir kere – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    coştu bir kere

    Caner Erkin coştu bir kere

    'ın tecrübeli sol beki , aldığı ağır ceza sebebiyle ritim bulamamıştı.

    'ın tecrübeli sol beki , aldığı ağır ceza sebebiyle ritim bulamamıştı. Başarılı isim son haftalardaki formuyla ise göz kamaştırıyor. Brezilyalı Adriano'nun sağ beke geçtiği dönemde sol bekteki yerini alan 29 yaşındaki futbolcu farklı kazanılan ve Akhisar maçlarında 1'er asist yaptı. Bu sezon asist sayısı 7'ye kadar ulaştı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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