UEFA, Babel’i yakından izliyor

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Siyah beyazlı forma ile bu sezon 27 lig maçında 12. golünü atan Hollandalı oyuncu, UEFA'nın da takibine girdi. UEFA, sosyal medya hesabından Babel'in istatisitiklerini paylaştı.



