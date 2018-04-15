UEFA, Babel’i yakından izliyor
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Siyah beyazlı forma ile bu sezon 27 lig maçında 12. golünü atan Hollandalı oyuncu, UEFA'nın da takibine girdi. UEFA, sosyal medya hesabından Babel'in istatisitiklerini paylaştı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:46
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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