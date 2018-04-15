UEFA, Babel’i yakından izliyor – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    , Babel’i yakından izliyor

    UEFA, Babel’i yakından izliyor

    'ın Hollandalı oyuncusu , bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Siyah beyazlı forma ile bu sezon 27 lig maçında 12. golünü atan Hollandalı oyuncu, 'nın da takibine girdi. UEFA, sosyal medya hesabından Babel'in istatisitiklerini paylaştı.


    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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