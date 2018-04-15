Şenol Güneş’li ‘zafer’ mesajı
Beşiktaş kulübü, önceki akşam deplasmanda oynanan ve farklı kazanılan Akhisar maçının ardından, teknik direktör Şenol Güneş'in tribünleri selamladığı fotoğrafı paylaşarak şampiyonluk mesajı verdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan Şenol Güneş paylaşımında; "Güneşli günler göreceğiz, inanın çocuklar" ifadesine yer verildi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:53
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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