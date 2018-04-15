Şenol Güneş’li ‘zafer’ mesajı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    ’li ‘zafer’ mesajı

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>’li ‘zafer’ mesajı

    kulübü, önceki akşam deplasmanda oynanan ve farklı kazanılan Akhisar maçının ardından, teknik direktör 'in tribünleri selamladığı fotoğrafı paylaşarak şampiyonluk mesajı verdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımında; "Güneşli günler göreceğiz, inanın çocuklar" ifadesine yer verildi.


    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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