Ryan Babel-Anderson Talisca A.Ş!

Süper Lig'de 29 maçın 10'una doğrudan etki eden iki yıldız, attıkları 12'şer gol ile takımın en skorer oyuncuları konumundalar.



BEŞİKTAŞ'TA KARİYER REKORU KIRDILAR

Her iki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeden önce kariyer patlaması yapmaya ihtiyaçlarının olduğu son iki sezondaki performansları ile açık bir şekilde görülüyor.



Beşiktaş'a gelmeden önce en parlak sezonunu 10 yıl önce Liverpool'da geçiren Babel, 49 maçta attığı 10 golü geçmek için 9 sezon bekledi ve bunu Beşiktaş'ta başardı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Deportivo takımının sözleşme uzatma teklifini reddederek Beşiktaş'a gelen Babel, Siyah Beyazlı takımda 23 maçta 7 gol atıp 2 asist yaptı. Deportivo'da oynadığı 12 maçta da 5 gol atan Babel, 12 gol ile kendi kariyerinin rekorunu Beşiktaş'ta kırdı. Performansını bu sezon daha da geliştiren Hollandalı yıldız Akhisar'a attığı 2 gol ile toplamda 14 gole ulaşarak geçen sezonu da şimdiden geride bıraktı ve yeni bir kariyer rekoru kırdı.



24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Anderson Talisca da Beşiktaş'a geldikten sonra zirveye tırmanmaya başladı ve performansı ile Brezilya Milli Takımı'na kadar yükseldi. Benfica'daki ilk sezonunda 11, ikinci sezonunda 9 gol atan genç yıldız, Beşiktaş'ta bambaşka bir kimliğe büründü ve her sezon kendini aşmaya başladı. Geçen sezon sakatlığından dolayı 12 maçı kaçırmasına rağmen 33 maçta 17 gol atan Talisca bu sezon bitime 5 hafta kala 18 gole ulaştı ve kariyer rekorunu geliştirdi.



Şüphesiz ki Babel ve Talisca'nın 'oyuncuları parlatmasıyla nam salan' teknik direktör Şenol Güneş'in elinde kendilerini buldukları ve skor güçlerini ortaya çıkardıkları net bir gerçek.







BABEL-TALİSCA A.Ş: 24 GOL 30 PUAN

Ryan Babel ve Anderson Talisca'nın bu sezonki üst düzey performansı olmasa Beşiktaş belki de şampiyonluk yarışından çoktan kopmuş olacaktı.

Çünkü devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun 8 gol ile hala takımın en golcü santrforu durumunda. Cenk'in gidişinden sonra diğer santrforlardan Negredo 6, Vagner Love 2 ve Cyle Larin 1 gol atarken, Mustafa Pektemek golle tanışamadı. Üç santraforun toplam 9 gol attığı düşünüldüğünde Babel ve Talisca'nın 24 gol atmış olmasının önemi daha net bir şekilde anlaşılıyor.



Ryan Babel ilk yarıdaki 1-0 biten Kardemir Karabük maçının tek golünü ve ikinci yarıdaki 2-0 biten Trabzonspor deplasmanının 2 golünü birden atarak doğrudan 6 puanı Beşiktaş'a kazandırdı. Dün akşam da Akhisar'da perdeyi açan ve kapatan isim olan Babel, berabere biten ilk devredeki Kasımpaşa, Trabzonspor ve ikinci devredeki Atiker Konyaspor maçlarında da skora doğrudan katkı yaparak 3 puan daha kazandırdı ve 12 puanın kazanılmasını sağladı.



Biraz suskun geçirdiği ilk devrenin acısını çıkartırcasına oynayan Talisca ise ikinci devrede 2-1 kazanılan Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer, 1-0 biten Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 1'er gol atarak 4 maçta doğrudan 12 puanı Beşiktaş'ın hanesine yazdırdı. Talisca ilk devrede berabere biten Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarına da Babel ile birlikte doğrudan katkı yapan isimdi. İlk devredeki 3-1 kazanılan Göztepe maçının gol ve asistlerinde de Talisca ve Babel'in ismi bulunuyor. (Bu maçın 3. golünü Cenk Tosun atmıştı)



Böylece Babel ve Talisca'nın attıkları 24 golün yanı sıra kazandırdıkları puanlar da 30'a yaklaşmış oldu ve iki oyuncu hem skor, hem puan anlamında sezonun en çok katkı yapan isimleri olarak öne çıktı.