Buruk: "Çok kötü başladık"

Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk yedikleri iki erken golün maçın seyrini değiştirdiğini söyledi.

Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk yedikleri iki erken golün maçın seyrini değiştirdiğini söyledi. Buruk "Maça daha kötü başlayamazdık. Başlar başlamaz yediğimiz gol dengemizi bozdu. İkinci golden sonra da üretken olamadık. Bulduğumuz pozisyonları da kötü harcadık" dedi.