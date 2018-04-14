Buruk: "Çok kötü başladık" – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Buruk: "Çok kötü başladık"

    Buruk: "Çok kötü başladık"

    Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk yedikleri iki erken golün maçın seyrini değiştirdiğini söyledi.

    Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk yedikleri iki erken golün maçın seyrini değiştirdiğini söyledi. Buruk "Maça daha kötü başlayamazdık. Başlar başlamaz yediğimiz gol dengemizi bozdu. İkinci golden sonra da üretken olamadık. Bulduğumuz pozisyonları da kötü harcadık" dedi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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