Brighton kalecisi Mathew Ryan'dan Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Brighton kalecisi 'dan açıklaması

    Brighton kalecisi <a href="/index/mathew-ryan?id=a28ea2f8-46a3-4fa6-9a5f-24b981eea559" class="" rel="tag">Mathew Ryan</a>'dan <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> açıklaması

    Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın kalecisi , ile ilgili açıklamalarda bulundu

    ekiplerinden Brighton Albion forması giyen , ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    İngiliz Mirror gazetesinin yer verdiği haberde Ryan, yaklaşan maçı ile ilgili konuştu. Avustralyalı file bekçisi Palace taraftarından korkmadığını belirtirken, taraftarlarından övgüyle bahsetti. Ryan, " maçında tribünler beni korkutmuyor. Çünkü Brugge'de oynarken Beşiktaş'a karşı maça çıkmıştım. 70 bin taraftar vardı ama 500 bin kişilik ses çıkarıyorlardı. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. O gece aklımda uzun bir süre kalacak." dedi.


    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:46
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