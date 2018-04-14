İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton Albion forması giyen Mathew Ryan, Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz Mirror gazetesinin yer verdiği haberde Ryan, yaklaşan Crystal Palace maçı ile ilgili konuştu. Avustralyalı file bekçisi Palace taraftarından korkmadığını belirtirken, Beşiktaş taraftarlarından övgüyle bahsetti. Ryan, "Crystal Palace maçında tribünler beni korkutmuyor. Çünkü Brugge'de oynarken Beşiktaş'a karşı maça çıkmıştım. 70 bin taraftar vardı ama 500 bin kişilik ses çıkarıyorlardı. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. O gece aklımda uzun bir süre kalacak." dedi.



