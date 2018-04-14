Brighton kalecisi Mathew Ryan'dan Beşiktaş açıklaması
Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın kalecisi Mathew Ryan, Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton Albion forması giyen Mathew Ryan, Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İngiliz Mirror gazetesinin yer verdiği haberde Ryan, yaklaşan Crystal Palace maçı ile ilgili konuştu. Avustralyalı file bekçisi Palace taraftarından korkmadığını belirtirken, Beşiktaş taraftarlarından övgüyle bahsetti. Ryan, "Crystal Palace maçında tribünler beni korkutmuyor. Çünkü Brugge'de oynarken Beşiktaş'a karşı maça çıkmıştım. 70 bin taraftar vardı ama 500 bin kişilik ses çıkarıyorlardı. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. O gece aklımda uzun bir süre kalacak." dedi.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:46
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
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